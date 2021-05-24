Около 1,4 млн девятиклассников начнут сдавать ОГЭ

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Почти 1,4 млн российских девятиклассников будут сдавать Основной государственный экзамен (ОГЭ) в 2021 году, аттестация начнется 24 мая и продлится до 2 июля, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"Двадцать четвертого мая начинается основной период проведения государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х классов, который продлится до 2 июля. Итоговую аттестацию в форме Основного государственного экзамена (ОГЭ) сдадут более 1 379 тыс. выпускников, в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ-9) - 55,8 тыс. девятиклассников", - говорится в сообщении.

В этом году выпускники 9-х классов проходят итоговую аттестацию только по двум обязательным предметам - русскому языку и математике. Экзамены по предметам по выбору из-за пандемии отменены. Участники с ограничениями по здоровью для получения аттестата могут сдать только один предмет по своему выбору - русский язык или математику в форме ОГЭ или ГВЭ.

Отмечается, что 24 и 25 мая состоятся экзамены по русскому языку, 27 и 28 мая - по математике, 8 и 30 июня в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи русского, 16 июня и 2 июля - математики. Сдать экзамены в резервные дни смогут участники, пропустившие основные сроки или не завершившие написание работы по болезни или иной уважительной причине, а также участники, получившие неудовлетворительный результат, уточнили в ведомстве.

Экзамены начнутся в 10:00 по местному времени, их продолжительность составит три часа 55 минут. На экзамене по русскому разрешено пользоваться орфографическим словарем, на экзамене по математике - линейкой и выданными справочными материалами.

Меры безопасности

ОГЭ пройдет в специально оснащенных пунктах проведения экзаменов (ППЭ), они могут быть оборудованы металлоискателями, средствами видеонаблюдения и системами подавления сигналов мобильной связи. Во всех пунктах сдачи должны соблюдаться меры эпидемической безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором. Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал, что меры эпидемической безопасности при проведении ОГЭ и ЕГЭ, принятые в прошлом году, будут действовать и во время аттестации школьников в 2021 году: это зигзагообразная рассадка, ограничение количества сдающих в аудиториях, меры, связанные с использованием дезинфицирующих средств, уборка и проветривание помещений и так далее.

Все вопросы, связанные с проведением ЕГЭ и ОГЭ, которые могут возникнуть в ходе экзаменов, выпускники и их родители могут задать специалистам Рособрнадзора по телефону горячей линии: +7-495-984-89-19. Обо всех нарушениях на экзаменах можно сообщить по телефону: +7-495-104-68-38.