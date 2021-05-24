Начальник департамента транспорта мэрии Новосибирска уволен после критики состояния дорог

НОВОСИБИРСК, 24 мая. /ТАСС/. Начальник департамента транспорта и дорожного благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов написал заявление об увольнении с должности по собственному желанию, сообщил ТАСС пресс-секретарь мэра Новосибирска Глеб Черепанов.

"Роман Владимирович написал заявление по собственному желанию. Он уходит 26 мая", - сообщил собеседник агентства.

Увольнение Дронова произошло после критики нынешнего состояния дорог в городе. В конце марта губернатор Новосибирской области Андрей Травников раскритиковал состояние дорог в областном центре и потребовал приступить к ямочному ремонту. По его словам, в городе "впору" объявлять режим повышенной готовности - "по состоянию дорог". Новосибирские власти направят дополнительные 278 млн рублей для ремонта дорог в городе при условии принятия системных решений в управлении дорожной отраслью.

Глава Минтранса региона Анатолий Костылевский ранее отмечал, что мэрия должна наладить контроль за качеством выполнения дорожных работ, которое "оставляет желать лучшего". Также, по мнению министра, необходимо выстроить структуру управления: в настоящее время глава района города не подчиняется заместителю мэра в области дорожного хозяйства, поэтому у последнего нет рычагов управления

Роман Дронов находился на должности начальника департамента транспорта и дорожного благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска с 2016 года.