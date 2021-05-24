Володин заявил, что все больше стран открывается для российских вакцин

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российские вакцины востребованы во многих странах мира и число этих стран увеличивается, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам встречи с главой Национального собрания (парламента) Республики Корея Пак Бён Соком в понедельник.

"Все больше стран открывается для российских вакцин. А те, кто не допускает к использованию вакцины других стран и сами ничего не производят, потом вынуждены вводить локдаун и закрываться", - сказал Володин журналистам.

Как сообщается на сайте Госдумы, Пак Бён Сок предложил расширять сотрудничество двух стран в сфере технологий и производства вакцины. В свою очередь Володин оценил подход корейской стороны к вопросу спасения человеческих жизней и отметил, что она делает все, чтобы наладить производство вакцины "Спутник V". Он добавил, что на встрече обсуждалась реализация межпарламентского формата "с тем, чтобы как можно больше стран участвовало в обсуждении вопроса сохранения здоровья граждан и борьбы с коронавирусом".

"Когда речь идет о жизни и здоровье граждан, нам надо находить решения, в основе которых лежала бы забота о людях, чтобы политическая конкуренция или тем более желание заработать на здоровье граждан уходили на задний план. Это недопустимо", - добавил Володин.

"Была достигнута договоренность о том, что все поднятые вопросы будут подробно обсуждаться межпарламентской комиссией высокого уровня", - сообщается на сайте Госдумы. Председатель парламента Южной Кореи пригласил российских коллег посетить страну осенью 2021 года и провести первое заседание межпарламентской комиссии. По словам Володина, в повестку этой встречи войдут создание новых технологий и выработка решений по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Совместное производство

Россия и Южная Корея ведут активный диалог по вопросу совместного производства российской вакцины "Спутник V", заявлял ранее посол Республики Корея в Москве Ли Сок Пэ. Агентство Yonhap со ссылкой на источник 20 апреля сообщило, что дочерняя компания фирмы GL Rapha начнет производство "Спутника V" на территории Республики Корея в мае. Все объемы пойдут на экспорт, отмечает агентство, поскольку российская вакцина в стране пока не одобрена. 15 апреля РФПИ сообщил, что подписал соглашение о передаче технологий с этим консорциумом.

На сегодняшний день вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 66 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами препарата в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года.