РАН намерена изучить рассекреченные документы, связанные с деятельностью Сахарова

"Сейчас появляется много документов, рассекреченных, архивных, которые очень интересны. <...> И я попросил бы коллег из отделения историко-филологических наук и архива РАН связаться с нашими коллегами в Сарове, там много очень интересных новых документов появляется, которые мы должны знать, потому что они существенным образом представления о роли Сахарова модернизируют", - сказал Сергеев во вторник в ходе заседания президиума РАН.

В качестве примера он привел письмо Сахарова секретарю ЦК КПСС, члену политбюро Михаилу Суслову. В нем академик высказывается по вопросам, связанным со стратегической стабильностью.

"И надо просто удивляться такой смелости. Конечно, Сахаров имел право так писать - он там анализирует ситуацию, связанную с противоракетной обороной, и говорит, что противоракетная оборона - существенный элемент стратегической стабильности, и одна из возможностей ядерного сдерживания - отказ от противоракетной обороны. Потому что, если нет противоракетной обороны, то и страны, обладающие ядерным оружием, начинают себя по-другому вести", - пояснил глава РАН.

Андрей Сахаров родился в Москве 21 мая 1921 года. Был одним из создателей первой в мире водородной бомбы (РДС-6с) и самой мощной водородной бомбы в истории ("Царь-бомба"). Был трижды удостоен звания Героя Социалистического труда (1954, 1956, 1962 годы) за свою научную деятельность, однако в 1980-е годы его лишили этого звания за правозащитную деятельность. Ученый выступал с протестами против ядерных испытаний и военных действий, был одним из организаторов и лидеров правозащитного движения в СССР, высказывался за отмену смертной казни, право на эмиграцию, против принудительного лечения инакомыслящих в психиатрических больницах. В 1975 году удостоен Нобелевской премии мира за деятельность в области защиты прав человека.