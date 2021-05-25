Зюганов и Жириновский поддержали задержание Протасевича в Минске

"Что касается Белоруссии - еще раз протягиваем братскую руку..., [президент Александр] Лукашенко и наши друзья - мы с вами. Правильно вы сделали, что этого мерзавца арестовали. Я смотрел его передачи: призывал к беспорядкам, отдавали адреса тех, кто наводил порядок, просто занимались стопроцентными провокациями и подстрекательством. Такие люди должны нести уголовную ответственность... Мы с Белоруссией и будем защищать ее", - сказал Зюганов журналистам.

В свою очередь Жириновский отметил, что таким способом пытаться арестовать "какого-то мальчишку 26 лет" не стоило. "Конечно, он виноват. Ему в тюрьме сидеть. И будет сидеть 15 лет. Но зачем это делать таким образом, чтобы возмутить людей, люди же боятся. Есть специальные службы, это же не разведчик, не Штирлиц какой-нибудь, это мальчишка-хулиган", - сказал политик. "В Афинах, в Вильнюсе - тихо и спокойно упакуйте и увезите. Но вы целый самолет сажаете, конечно, это людей возмущает", - добавил он.

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась. В белорусской столице уточнили, что на борту самолета находился разыскиваемый властями один из основателей признанного в республике экстремистским Telegram-канала NEXTA Протасевич. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов Белоруссии. В тот же день вечером самолет вылетел из аэропорта Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.