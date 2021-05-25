Россия получила разрешение на консульский доступ к задержанной в Минске россиянке

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь российского посольства в Белоруссии Алексей Маскалев сообщил, что рарешение на консульский доступ к задержанной в Белоруссии гражданке РФ Софии Сапеге получено.

"В настоящее время разрешение консульского доступа [к задержанной] у нас имеется", - сказал он во вторник в эфире телеканала "Россия-1".

Встреча сотрудника посольства РФ в Белоруссии с Сапегой может состояться в ближайшее время, подчеркнул Маскалев.

"Наш сотрудник находится непосредственно в том месте, где она задержана, и в ближайшее время, а может быть, в эту минуту уже происходит его встреча с ней", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что посольство РФ в Белоруссии находится в постоянном контакте с родственниками задержанной. "Мы рекомендовали им адвоката в случае необходимости, который может оказать необходимую юридическую поддержку", - добавил он.