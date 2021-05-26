США потребовали более тщательного расследования происхождения коронавируса

ВАШИНГТОН, 26 мая. /ТАСС/. США продолжат добиваться более тщательного международного расследования обстоятельств возникновения коронавируса с участием Китая, которое будет прозрачным и основано на фактах. Соответствующее заявление сделала в среду на брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, расследование необходимо для того, чтобы "положить конец нынешней пандемии и предотвратить их возникновение в будущем". "Мы будем продолжать добиваться более тщательного многостороннего расследования обстоятельств появления вируса в Китае, - отметила Жан-Пьер. - Мы также продолжим добиваться от Китая участия во всеобъемлющем прозрачном и основывающемся на фактах международном расследовании, в рамках которого был бы обеспечен доступ для установления происхождения вируса, который забрал более 3 млн жизней по всему миру".