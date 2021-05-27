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Палестино-израильский конфликт
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Самолет МЧС с покинувшими сектор Газа россиянами вылетел из Каира в Москву

На его борту находятся 64 человека

КАИР, 27 мая. /ТАСС/. Спецборт МЧС России с гражданами РФ, пожелавшими покинуть сектор Газа из-за вооруженного противостояния Израиля и Палестины, вылетел из Каира в Москву.

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Спецборт вылетел примерно в 00:00 по местному времени (01:00 мск) из Каира. На его борту находятся 64 россиянина.

Самолет прилетел в Каир в среду около около 21:00 по местному времени (22:00 мск). Пока пассажиры проходили регистрацию и досмотр, Ил-76 был дозаправлен. Планируется, что через через четыре часа он совершит посадку в аэропорту Домодедово.

В новость внесена правка (1:29 мск) - передается с уточнением численности вылетевших россиян - 64

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ПалестинаЕгипетРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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