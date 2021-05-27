Песков заявил, что власти продолжат разъяснять важность прививок от COVID-19

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Власти РФ надеются, что благодаря добровольной вакцинации удастся создать коллективный иммунитет к коронавирусу. Поэтому разъяснительная работа на этот счет будет терпеливо продолжаться, сказал журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Надежда, конечно, есть", - ответил представитель Кремля на вопрос, можно ли рассчитывать, что к осени прививку от коронавируса сделают более 60% россиян.

"Главное, что государство фактически выполнило необходимые шаги для того, чтобы создать необходимую инфраструктуру, запасы вакцины, систему распространения, организацию прививочных пунктов в том объеме, который необходим. И теперь дело только за инициативой граждан", - подчеркнул Песков. По его мнению, "именно гражданам нужно осознать, что для защиты своего здоровья, защиты своей жизни и для того, чтобы жить полноценной жизнью в условиях продолжающейся пандемии, нужно сделать прививку".

На вопрос, что будет, если граждане не осознают важность вакцинации и не оправдают надежды властей, представитель Кремля заметил, что "граждане не могут не оправдать надежды президента". "И президент, и все правительство работают для граждан и в интересах граждан", - пояснил он.

"Конечно же, правительство и все руководство будет терпеливо продолжать объяснять и разъяснять важность вакцинирования", - заверил Песков.

В среду президент РФ Владимир Путин выступил против обязательной вакцинации от коронавируса, при этом призвав россиян не рисковать жизнью и здоровьем, а воспользоваться возможностью сделать прививку лучшей в мире российской вакциной.