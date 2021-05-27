ЦОДД намерен требовать для Элджея наказание "по всей строгости" за езду в пьяном виде

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы готовит обращения в прокуратуру и ГУ МВД по ситуации с рэпером Элджеем. Ведомство выступает за наказание для артиста "по всей строгости закона", сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Ранее источник в оперативных службах сообщил ТАСС, что сотрудники ГИБДД остановили в Москве рэпера Элджея, который находился за рулем с признаками алкогольного опьянения. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования, и теперь ему грозит лишение водительских прав.

"В вопросах безопасности дорожного движения мы придерживаемся политики "нулевой толерантности", особенно это относится к тем, кто употребляет алкоголь и садится за руль в таком виде. <...> Мы считаем, что водитель, несмотря на его "звездный" статус, должен быть наказан по всей строгости закона, и в настоящий момент мы готовим официальные обращения в Прокуратуру и ГУ МВД", - приводится в публикации официальное заявление Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

Там отмечается, что вождение в нетрезвом виде является одним из самых опасных нарушения правил дорожного движения. "Водитель в таком состоянии мог попасть в аварию, могли погибнуть люди. <...> Такие вещи недопустимы на дорогах города - это должен осознавать каждый, и особенно те, которые взяли на себя ответственность перед большим количеством подписчиков в своих социальных сетях", - заключается в посте.

По информации источника ТАСС, в ночь на среду на проспекте Маршала Жукова был остановлен автомобиль, за рулем которого находился рэпер Элджей с признаками опьянения. Он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Сейчас на рэпера составлен административный протокол по статье 12.26 КоАП ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения"). По его словам, санкции данной статьи предусматривают штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.