Сербия стала лидером по доле вакцинированных в Европе благодаря "Спутнику V"

БЕЛГРАД, 28 мая. /ТАСС/. Сербия является лидером по вакцинации граждан среди европейских стран, в том числе благодаря поставкам "Спутника V". Балканская республика достигла показателя в 28% привитого двумя дозами препаратов взрослого населения, что в два раза превышает среднеевропейский уровень. Об этом заявил в пятницу министр, отвечающий в правительстве Сербии за инновации и технологии, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович, сообщает информационное агентство Танюг .

"Благодаря полученным вакцинам, в том числе "Спутнику V", Сербия с показателем более чем в 28% привитого взрослого населения является лидером по вакцинации в Европе", - заявил министр. Он также добавил, что успешная кампания вакцинации, в том числе с использованием российского препарата, позволила Сербии снизить среднесуточный уровень инфицированных в 12 раз по сравнению с показателями в марте и апреле этого года.

Говоря о результатах глобального исследования Российского фонда прямых инвестиций, в котором также участвовали сербские учреждения, Попович отметил, что "Спутник V" - безопасная и высокоэффективная вакцина. "Самое главное, что после вакцинации не было зафиксировано смертельных исходов, связанных с вакцинацией, а также случаев тромбоза вен головного мозга", - подчеркнул он.

Министр добавил, что Сербия независима в выборе вакцин и принимает решения без политической предвзятости. "Здоровье и жизнь граждан находятся под угрозой. Наиболее эффективный способ их сохранения - это закупка как можно большего количества вакцин", - заключил Попович.

Глава межправительственного комитета по сотрудничеству с РФ поблагодарил российских партнеров за их поддержку в поставках вакцин и выразил признательность за то, что Сербия станет первой страной в Европе, которая начнет производство вакцины "Спутник V". Ранее Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи подтвердил качество пробной вакцины "Спутник V", произведенной в белградском Институте вирусологии, вакцин и сывороток, и одобрил производство российского препарата в этом сербском учреждении.

Гражданам Сербии предлагается выбор между вакцинами компаний Pfizer, Sinopharm, британско-шведской фирмы AstraZeneca, а также российским препаратом "Спутник V". Как заявил посол Сербии в России Мирослав Лазански, около 85% жителей Сербии, записавшихся на вакцинацию, указали, что хотели бы привиться именно "Спутником V".