СМИ: в Минздраве РФ отклонили исследование комбинации вакцин AstraZeneca и "Спутник V"

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Комитет по этике Минздрава России выдал отрицательное заключение на комбинированное исследование вакцин AstraZeneca и "Спутник V". Такое решение комитет принял на заседании 11 мая, пишет газета "Фармацевтический вестник" .

Планировалось провести исследования первой и второй фазы комбинации вакцин для оценки безопасности и иммуногенности препаратов. Их комбинация вводилась бы взрослым для профилактики коронавирусной инфекции, сообщает издание.

В исследовании должны были участвовать две группы добровольцев. Одна получает инъекцию аденовирусной вакцины AstraZeneca, а на 29 день после первого введения - первый компонент "Спутника V". Во второй группе очередность введения препаратов меняется.

Исследование планировалось в Белоруссии и шести центрах России. Спонсором исследования указана компания AstraZeneca, в качестве соавторов - компания "Р-Фарм", Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, пишет газета со ссылкой на реестр разрешенных клинических исследований Минздрава.