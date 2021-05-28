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В Disney заявили, что короткометражку Out не планировали показывать в России

Роскомнадзор ранее направил профилактическое письмо в адрес телеканала "Канал Disney" о недопустимости распространения вредного для детей контента, а в фильме Out главный герой имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Короткометражный анимационный фильм Out ("Выход"), из-за которого Роскомнадзор направил профилактическое письмо в адрес телеканала "Канал Disney", не заявлен в программе в России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании Disney в России и СНГ.

"Данный контент не заявлен в программе "Канала Disney", не был в эфире и не планируется к показу", - сказали в пресс-службе.

В пятницу Роскомнадзор направил профилактическое письмо в адрес телеканала "Канал Disney" о недопустимости распространения вредного для детей контента. В надзорном ведомстве уточнили, что в фильме Out главный герой имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию. Там напомнили, что пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с применением средств массовой информации является административным правонарушением.

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