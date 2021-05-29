Девочка, пострадавшая при пыльной буре в Астраханской области, вышла из комы

АСТРАХАНЬ, 29 мая. /ТАСС/. Девочка, на которую во время пылевой бури в Астраханской области упало дерево, вышла из комы, она дышит самостоятельно. Об этом ТАСС сообщили в детской больнице в субботу.

19 мая в Астраханской области резко поднялся ветер, прошла пылевая буря. В результате этого пострадали два человека, в том числе из-за непогоды в Икрянинском районе региона на 11-летнюю девочку упал тополь. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

"Девочка задышала сама, вышла из комы. В транспортировке нет необходимости. Астраханские врачи находятся на постоянной связи с федеральными специалистами", - сообщили в больнице.

Состояние здоровья второго пострадавшего - 18-летнего молодого человека, на которого из-за ураганного ветра обрушилась часть кирпичной кладки здания, - у медиков не вызывает опасений. Как сообщили в пресс службе Министерства здравоохранения Астраханской области, состояние пациента оценивается как удовлетворительное, в понедельник его планируют выписать на амбулаторное лечение.