Митрополит Иларион считает, что коронавирус имеет искусственное происхождение

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) выразил свое личное мнение о происхождении инфекции COVID-19. Он считает, что вирус был искусственно выведен.

"Я думаю, что этот вирус имеет искусственное происхождение, думаю, что те же силы, которые его запустили, они же заинтересованы в том, чтобы развивалась противопрививочная кампания", - сказал митрополит в субботу в интервью телеканалу "Россия-24".

Иларион также добавил, что речь идет именно о массовой кампании, которая проводится против вакцинации на различных социальных площадках в интернете. "К сожалению, эта кампания оказывает воздествие на умы людей. Люди боятся вакцинироваться, люди не доверяют вакцинам, и многие просто отказываются это делать", - отметил он.

Ранее стало известно, что администрация социальной сети Facebook перестанет удалять публикации, содержащие предположения об искусственном происхождении коронавируса.

В начале мая республиканцы Палаты представителей Конгресса США начали собственное расследование причин, которые привели к распространению коронавируса. Члены Конгресса настаивают на необходимости тщательно изучить версию об утечке нового коронавируса якобы из Уханьского института вирусологии.