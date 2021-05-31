Почти 10 млн россиян проголосовали за проекты благоустройства в регионах

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Почти 10 млн россиян приняли участие в онлайн-голосовании за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2022 году. Голосование завершилось в ночь на понедельник, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"В этом году мы впервые провели всероссийское голосование онлайн, и могу сказать, что граждане проявили высокую заинтересованность в проекте: к проекту присоединилась вся страна - от Калининграда до Чукотки. По предварительным данным, за пять недель, с 26 апреля по 30 мая, голос за будущее своих городов отдали 9,7 млн россиян", - сообщил Хуснуллин, слова которого приводит пресс-служба.

Также, по словам вице-премьера, проголосовать гражданам помогали около 14 тыс. волонтеров. На голосование на платформе za.gorodsreda.ru было выставлено около 6 тыс. дизайн-проектов. За время работы платформы они набрали более 50 млн просмотров. При этом более чем в 30 регионах выбор сделали свыше 100 тыс. человек.

Сейчас завершается проверка всех поступивших голосов на достоверность и корректность данных. "Мы будем и дальше развивать платформу, на ней появятся новые, полезные для горожан функции. Выражаем искреннюю признательность всем, кто принял участие. Результат не заставит себя ждать - благоустроенные улицы, скверы, парки, набережные, которые отобрали именно вы, появятся уже в 2022 году", - отметил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

Минстрой РФ запустил специальную платформу по голосованию за проекты благоустройства za.gorodsreda.ru в феврале 2021 года. Принять участие в выборе объекта благоустройства в своем регионе могли россияне в возрасте старше 14 лет. Зарегистрироваться на платформе можно было по номеру телефона или через учетную запись на портале госуслуг. В будущем созданная платформа будет также использоваться в качестве базы знаний о реализованных и планируемых объектах благоустройства.