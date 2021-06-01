Месяц до открытия Пхукета. Какие будут условия въезда и проживания для привитых туристов

В беседе с корреспондентом ТАСС генеральный представитель Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков подтвердил, что правительство страны и муниципальные власти Пхукета серьезно настроены на открытие острова для иностранных путешественников. "Во многом это обусловлено давлением бизнеса, возможностью полного контроля над пассажиропотоком на и с острова, а также готовностью местного населения следовать правилам и нормам сдерживания распространения коронавируса, - пояснил он. - Между тем существует определенная проблема с доступом к прививкам для завершения вакцинации населения острова, в том числе иностранцев, проживающих там и принимающих участие в туристическом бизнесе".

БАНГКОК, 1 июня. /Корр. ТАСС Григорий Зименков/. Ровно месяц остался до открытия Пхукета для вакцинированных от коронавируса иностранных туристов, в планах - в том числе привитых любой одобренной в РФ вакциной россиян. Главным нововведением станет отсутствие с 1 июля 14-дневного карантина, необходимого при семидневном пребывании на острове после прибытия. Управление по туризму Таиланда запустило во вторник на своем официальном сайте обратный отсчет до открытия провинции в запланированный срок.

На данный момент на Пхукете привиты порядка 50% населения острова из 70% планируемых, или 466 587 человек. Власти страны рассчитывают, что оставшегося месяца им должно хватить до завершения процесса вакцинации.

С 1 июня в провинции должны открыться спа-салоны, салоны красоты и массажа, а также парки, стадионы, фитнес-центры, бассейны, различные ярмарки и рынки. Вместе с тем продолжают действовать ограничения на работу развлекательных заведений, организацию и участие в массовых мероприятиях, приглашение гостей в места своего проживания. Остаются закрытыми бары и пабы, а также сохраняется запрет на продажу и распитие алкогольных напитков в ресторанах.

Перечень документов туриста

"Процесс получения документов становится проще и доступнее, чем во времена ограниченного въезда в Таиланд, - продолжил Снетков. - Конечно, это не может сравниться со свободным прибытием в страну по штампу, которое было до пандемии". Представитель Tez Tour отметил, что людям следует "понять, что правила путешествий изменились надолго, если не навсегда, поэтому необходимо поменять собственное отношение к этому вопросу".

На сегодняшний день обсуждается схема для получения разрешения на въезд на Пхукет, состоящая из нескольких пунктов. Речь идет о визе и сертификате на въезд (COE), которые должны быть заблаговременно запрошены, утверждены и выданы посольством или консульским отделом Таиланда. Такие документы выдаются лишь при наличие бронирования в отелях, получивших сертификат Safety and Health Administration (SHA), наличие которого предполагает соответствие установленным властями гигиеническим стандартам. Возможность прибытия в страну по штампу также сохранилась.

Помимо прочего, необходимо предоставить результаты ПЦР-теста за 72 часа до вылета. "Это касается всех лиц старше шести лет, - пояснил Снетков. - Взрослые люди, получившие две прививки от коронавируса, должны иметь при себе свидетельство с датой вакцинации, которая должна быть более 14 дней и менее 12 месяцев". "Вакцина должна быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения или правительством страны, откуда отправляется путешественник", - рассказал Снетков и добавил, что иностранцу также необходимо предварительно загрузить на смартфон приложение ThailandPlus.

"При въезде будет проверено все вышеперечисленное, а дети от 6 до 18 лет пройдут экспресс-тест на коронавирус. Обязательное проживание на острове составит не менее семи ночей, после чего путешественники получат возможность отправиться в другие провинции Таиланда. На пятый день пребывания на Пхукете туристы должны пройти еще один тест на коронавирус", - отметил он. При этом в течение семи обязательных для проживания в провинции Пхукет дней можно будет не только перемещаться по основному острову, но и кратковременно посещать соседние, либо изначально забронировать гостиницу на них.

Проживание на острове

Говоря о списке гостиниц, где смогут остановиться привитые иностранцы, Снетков заверил, что перечень получивших сертификацию SHA отелей "более чем обширен". "Конечно, в этом списке не окажется отелей для супер бюджетного проживания и гестхаусов, но мне кажется, что это скорее благо для наших туристов, нежели недостаток, - сказал специалист. - Общее количество объектов размещения с этим статусом составляет 3 400 гостиниц, из которых на Пхукете находится 419, а в провинции Чонбури, куда входят всеми любимая Паттайя и Саттахип, - 230".

Власти намерены следить за туристами, чтобы не допустить новой вспышки инфекции. "Это стандартная практика в Таиланде с самого начала пандемии, - сказал представитель Tez Tour. - У каждого жителя страны есть загруженное приложение, благодаря которому в случае заражения можно мгновенно определить местоположение человека и тех, кто находился рядом с ним". "При входе в любое учреждение не только измеряется температура, но и производится так называемый чек-ин через приложение", - отметил Снетков.

"Приложение должно быть установлено у путешественников до вылета из Таиланда. К этому можно относиться по-разному, но это скорее объективная необходимость, чем обуза", - считает он.

Стоимость поездки

"Цена путешествия в основном складывается из двух основных частей - это перелет и проживание, - продолжил Снетков. - Предполагаю, что билеты в эконом-классе в обе стороны будут стоить в районе $700-800". "Вариативность проживания очень большая. В период пандемии цены на гостиницы на Пхукете значительно снизились, сейчас за $30-40 в сутки есть возможность забронировать приличный отель на двоих", - рассказал он и напомнил о медицинском страховом полисе, стоимость которого также следует учитывать.

Представитель Tez Tour считает, что несмотря на затяжную пандемию, Таиланд среди туристов остается востребованным направлением, однако большого пассажиропотока с июля не ожидает. "Таиланд все-таки зимнее направление, но период с июля по четвертый квартал даст возможность опробовать в реальной жизни предложенную схему и впоследствии перенести ее на другие туристические регионы", - уверен Снетков.

Между тем он считает, что нынешняя инициатива вряд ли сильно скажется на экономике Пхукета. "Для скорейшего восстановления экономики острова, необходимы рынки большой емкости, такие как Китай и региональные азиатские. На сегодняшний день перспективы открытия Китая на выезд туманны, с прогнозами на частичное открытие страны к концу 2022 года, и на этом фоне значимость рынка России и СНГ очень сильно возрастает. Открытие Пхукета для части стран как минимум даст возможность местному бизнесу, находящемуся в состоянии длительной спячки, протянуть до полноценного открытия Таиланда", - отметил эксперт.

Вопрос с авиасообщением

Несмотря на то, что до открытия острова остается месяц, вопрос с авиасообщением остается нерешенным, поскольку одним из условий прибытия на Пхукет является прямой рейс. "Практически все авиакомпании, летавшие ранее на Пхукет, готовы начать программы с июля. Речь идет об Emirates Airlines, Qatar Airways, Thai Airways, Air France, British Airways, Turkish Airlines и другие. Наш "Аэрофлот" также готов рассмотреть возможность прямых рейсов, но есть бюрократические моменты", - пояснил Снетков.

"Режим чрезвычайного положения из-за коронавируса продлен в королевстве до конца июля и регулярное авиасообщение между РФ и Таиландом не возобновлено. Пхукет - это часть Таиланда, даже с учетом особого подхода к позиционированию острова в текущей ситуации, есть протоколы обязательные к исполнению. Я надеюсь, что шаг за шагом мы все же придем вскоре к полному пониманию процесса, открытие острова все-таки состоится и наши туристы получат возможность окунуться снова в атмосферу таиландского гостеприимства", - подытожил он.

Коронавирус в Таиланде

Первый случай заражения коронавирусом в Таиланде выявили 13 января 2020 года. С 28 февраля текущего года началась вакцинация групп риска препаратом производства Sinovac. Массовая вакцинация населения запланирована на июнь, когда будут готовы первые дозы препарата компании AstraZeneca местного производства. На данный момент общее число заразившихся в королевстве превысило 162 тыс., вылечились более 111,7 тыс. человек, умерли более тысячи пациентов.

В дальнейшем правительство Таиланда планирует распространить "Пхукетскую схему" на провинции Краби, Пхангнга, Чонбури и Чиангмай. Полное снятие карантинных ограничений для вакцинированных иностранных путешественников намечено на 1 января 2022 года.