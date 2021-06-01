Путин проведет 2 июня совещание с кабмином о реализации социальной части послания

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду, 2 июня, проведет по видеосвязи очередное совещание с правительством, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

"Основной темой встречи станет обсуждение реализации положений послания президента Федеральному собранию РФ в социальной сфере", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с докладом выступит вице-премьер Татьяна Голикова. Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов, добавили в Кремле.

Помимо этого на среду у президента запланирована видеоконференция с руководством "Единой России", а также с волонтерами и общественниками, победителями завершившегося 30 мая предварительного партийного голосования за право баллотироваться в Госдуму.

"Председатель федерального оргкомитета праймериз "Единой России" А. Карелин доложит об итогах кампании, о проблемах, с которыми столкнулись организаторы, а также об общественном контроле за ходом голосования", - сообщили в пресс-службе главы государства.

Предварительное партийное голосование за кандидатов в депутаты на предстоящих 19 сентября выборах всех уровней, в том числе в Госдуму, проходило с 24 по 30 мая. В нем приняли участие около 12 млн человек. Итоговые списки участников выборов "Единая Россия" утвердит на съезде 19 июня.