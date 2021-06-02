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Пандемия COVID-19

Маврикий одобрил применение однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт"

Минздрав Маврикия ранее зарегистрировал "Спутник V"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Минздрав Республики Маврикий одобрил применение однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", следует из сообщения Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

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Что известно об однокомпонентной вакцине "Спутник Лайт"
Что известно об однокомпонентной вакцине "Спутник Лайт"

"РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" Министерством здравоохранения Республики Маврикий", - указано в сообщении.

В марте текущего года Минздрав Маврикия также зарегистрировал двухкомпонентную вакцину "Спутник V". Препарат был одобрен к применению в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).

Вакцина "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V". Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" составляет 79,4% с 28-го дня после получения иммунизации.

Расчет эффективности был осуществлен на основе данных россиян, получивших только один укол в рамках программы массовой гражданской вакцинации, и не получивших второй укол по любой причине в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года. Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов.

Теги
МаврикийРоссияПандемия COVID-19
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