В Минздраве назвали производство вакцин главным фокусом развития постковидной эпохи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Производство вакцин и основанных на них препаратов станет главным фокусом развития постковидной эпохи, в связи с этим необходимо создавать технологические кластеры, объединяющие науку, инвесторов и промышленное производство на выходе. Об этом в среду сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Эти вещи наряду с неким изменением фокуса от большего внимания к противоинфекционным препаратам к вакцинам и основанным на вакцинах технологиях, препаратах геннотерапевтических как раз будут главным фокусом развития индустрии постковидной эпохи, и на поддержку этой индустрии мы ориентируемся", - сказал он на сессии "Технологический суверенитет ЕАЭС: успехи и потенциал отечественной фармпромышленности".

Он добавил, что за время ковидной эпохи было важно тесно взаимодействовать всем участникам рынка фармпромышленности: науке, производителям и Минздраву.

"Здесь опять-таки я вижу дополнительный фронт работы, необходимость создания технологических кластеров, объединяющих науку, частных инвесторов и имеющих на выходе промышленную технологию. Этот фокус - один из приоритетных для обеспечения инновационного потенциала", - подчеркнул он.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.