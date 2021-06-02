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Генконсул Германии в Екатеринбурге привился вакциной "Спутник V"

Матиасу Крузе 2 июня ввели второй компонент препарата

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе привился вторым компонентом российской вакцины "Спутник V".

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"Да, сегодня я поставил второй компонент", - сказал Матиас Крузе в ответ на вопрос ТАСС, привился ли он от коронавируса вакциной "Спутник V".

Российская вакцина "Спутник V" уже зарегистрирована регуляторами около 60 стран, общее население которых превышает 1,5 млрд человек.

Более 30 стран уже начали массовую вакцинацию препаратом. Его эффективность на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале "The Lancet.

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ГерманияРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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