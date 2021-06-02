Производство вакцины "Спутник V" в Сербии начнется 4 июня

БЕЛГРАД, 2 июня. /ТАСС/. Производство российского препарата "Спутник V" на территории Сербии в белградском Институте вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак" официально начнется 4 июня. Об этом заявили ТАСС в среду в пресс-службе министра, отвечающего в правительстве Сербии за инновации и технологии, главы межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненада Поповича.

"Производство вакцины "Спутник V" в Институте "Торлак" начнется в пятницу, 4 июня", - сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе министра.

Сам министр сообщил в своей странице в Twitter, что производство вакцины стартует с торжественной церемонии, в которой примут участие высокие представители Сербии и России. "Вместе побеждаем!" - написал Попович.

19 мая Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи подтвердил качество пробной вакцины "Спутник V", произведенной в белградском Институте вирусологии, вакцин и сывороток "Торлак", и одобрил производство российского препарата в этом сербском учреждении.

3 февраля президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Сербии Александаром Вучичем производство вакцины "Спутник V" Сербией на ее территории. По результатам беседы Вучич сообщил, что Сербия при помощи специалистов из России построит нужные объекты и будет самостоятельно производить вакцину. Планируется, что Сербия сначала начнет расфасовку российской вакцины, а до конца года - полноценное производство.

Гражданам Сербии предлагается выбор между вакцинами компании Pfizer, Sinopharm, британско-шведской фирмы AstraZeneca, а также российским препаратом "Спутник V". Как заявил посол Сербии в России Мирослав Лазански, около 85% жителей Сербии, записавшихся на вакцинацию, указали, что хотели бы привиться именно "Спутником V".