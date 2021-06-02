Россия поставит в Киргизию 80 тыс. доз вакцины "Спутник V"

БИШКЕК, 2 июня. /ТАСС/. Российская Федерация в ближайшее время должна поставить в Киргизию 80 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V". Об этом было объявлено в ходе состоявшейся в среду в Бишкеке встречи главы МИД республики Руслана Казакбаева с послом РФ в Киргизии Николаем Удовиченко, сообщила пресс-служба киргизского дипведомства.

"Глава МИД выразил благодарность российской стороне за оказываемую бесценную поддержку с момента начала пандемии коронавирусной инфекции, в том числе за предоставление первой партии российской вакцины "Спутник V" на безвозмездной основе. Казакбаев, выражая обеспокоенность продолжающимся увеличением заболеваемости COVID-19 в мире, обратил внимание на необходимость совместного взаимодействия в преодолении социально-экономических последствий пандемии и отметил, что кыргызская сторона ожидает в ближайшее время поставки второй партии вакцины "Спутник V" в объеме 80 тыс. доз", - говорится в сообщении. Ранее РФ уже доставила в Бишкек 20 тыс. доз препарата "Спутник V".

По данным пресс-службы, на встрече Удовиченко выразил готовность России оказать всяческое содействие в восстановлении разрушенных инфраструктурных и социальных объектов в Баткенской области Киргизии, которые пострадали во время вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном.

"Отмечена [в ходе встречи] важность скорейшего восстановления экономического и гуманитарного взаимодействия путем полноценного возобновления авиа, автотранспортного и железнодорожного сообщений между государствами", - указали в МИД.

По данным пресс-службы, министр и посол также обменялись мнениями по актуальным вопросам киргизско-российского сотрудничества, международной и региональной повестки дня, а также реализации договоренностей, достигнутых по итогам встречи глав Киргизии и России 24-25 мая 2021 года в Сочи.