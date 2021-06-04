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ЧМ по хоккею в Риге

Песков не знает, смотрел ли Путин матч по хоккею с Канадой

Представитель Кремля убежден, что президент расстроен проигрышем российской команды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналистам, что не в курсе, смотрел ли Владимир Путин четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады, но убежден, что российский лидер расстроен.

"Не знаю. Но он расстроился вместе с нами", - сказал Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на вопрос, смотрел ли Путин игру с Канадой.

Сборная России в овертайме проиграла команде Канады со счетом 1:2 в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею. Турнир проходит в Риге.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКанадаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичЧМ по хоккею в Риге
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