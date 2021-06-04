Общество "Знание" и Mail.ru Group будут сотрудничать в сфере образования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Российское общество "Знание" и Mail.ru Group договорились о сотрудничестве в сфере образования на ПМЭФ. Об этом говорится в сообщении ИТ-холдинга.

"4 июня 2021 года на полях ПМЭФ Mail.ru Group и Российское общество "Знание" подписали соглашение о сотрудничестве. Свои подписи на документе поставили генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль и директор по связям с вузами Mail.ru Group Сергей Марданов", - говорится в сообщении.

В частности, Mail.ru Group и "Знание" договорились совместно разрабатывать цифровые решения, популяризировать науку, образование и культуру в России и за рубежом, вовлекать молодежь в реализацию масштабных национальных проектов. Также в планах создание совместных образовательных программ. Ведущие эксперты Mail.ru Group будут проводить лекции, хакатоны и другие образовательные мероприятия, участвовать в тематических просветительских марафонах Российского общества "Знание".

"Стратегическая цель трансформации Российского общества "Знания" - развитие человеческого капитала и экономики знаний. Для этого Общество создает современную цифровую платформу и радикально меняет формат работы со своей аудиторией, поэтому нам крайне интересны проекты цифровых сервисов Mail.ru Group, подходы и практики в области образования. В наших планах совместные социально-культурные и образовательные проекты, а также разработка инструментов поддержки участников экосистемы Общества", - сказал Древаль.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.