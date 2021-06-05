В Минздраве сообщили о состоянии девочки, пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Девочка, пострадавшая при стрельбе в Екатеринбурге, находится в сознании. Врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое, сообщили ТАСС в пресс-службе свердловского Минздрава.

Что известно о стрельбе в Екатеринбурге

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31 мая заведующий отделением реанимации Областной детской клинической больницы №1 Виталий Лазутин сообщал, что девочка находится на искусственной вентиляции легких, ей проводится медикаментозная седация.

"[Девочка] стабильно тяжелая, [находится] в сознании", - сказали в пресс-службе.

В министерстве добавили, что девочку отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

Вечером 30 мая мужчина открыл стрельбу из окна дома в микрорайоне Химмаш в Екатеринбурге. Пострадали два человека - девочка и сотрудник Росгвардии, который был ранен в ногу. Врачи оказали ему необходимую помощь и отпустили домой. Возбуждено уголовное дело, обвиняемого в преступлении Сергея Болкова арестовали на два месяца.