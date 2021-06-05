Неофициальный талисман ПМЭФ краб Юрий из Мурманской области завел аккаунт в Instagram

МУРМАНСК, 5 июня. /ТАСС/. Аккаунт в Instagram появился у неофициального талисмана Петербургского международного экономического форума камчатского краба Юрия, привезенного из Мурманской области. Как рассказали ТАСС в министерстве информационной политики Мурманской области, в аккаунте yura_the_crab можно будет больше узнать о развитии туризма и экономики в области.

"У мурманского краба, который стал неофициальным символом ПМЭФ, появился свой аккаунт в Instagram. Теперь от Юрия любой желающий может узнать об экономике и туризме в Мурманской области", - сказал собеседник агентства.

Как сообщал ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис, делегация его региона привезла на форум метрового камчатского краба по имени Юрий, который "приносит инвестиционную удачу", чтобы он стал талисманом форума. После форума краба вернут в Мурманскую область.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.