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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Обама рассказал, что его дочери участвовали в протестах после смерти Джорджа Флойда в США

Экс-президент США считает, что его дочерям и многим их сверстникам "интересно не просто поднять шум", а "изменить систему"
Барак Обама AP Photo/Brynn Anderson
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Барак Обама
© AP Photo/Brynn Anderson

НЬЮ-ЙОРК, 8 июня. /ТАСС/. Дочери 44-го американского президента Барака Обамы принимали участие в протестах, организованных в США движением Black Lives Matter. Об этом Обама рассказал в интервью телеканалу CNN, которое было показано в понедельник.

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Обама, говоря об участии его дочерей в протестах, отметил: "Я всегда беспокоюсь об их физической безопасности, такова природа отцовства". По мнению экс-президента, Саша и Малия "тонко чувствуют добро и зло". Обама выразил уверенность в том, что его дочерям и многим их сверстникам "интересно не просто поднять шум", а "изменить систему". Саша и Малия являются в настоящее время студентками.

В апреле текущего года суд присяжных в Миннеаполисе вынес обвинительный вердикт по делу бывшего полицейского Дерека Шовина, который применил удушающий прием при задержании Флойда. Шовин был признан виновным в непредумышленном убийстве афроамериканца. Приговор экс-полицейскому, как ожидается, огласят позже в этом месяце.

Массовые демонстрации против ущемления прав темнокожих проходили в США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) в мае 2020 года Джорджа Флойда. Полицейские использовали при аресте афроамериканца удушающий прием. Вскоре после этого он умер в больнице. Манифестации сопровождались столкновениями с полицией, многочисленными случаями мародерства и вандализма.

Теги
Обама, БаракСШАБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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