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Власти Ленинградской области считают неопасной ситуацию в Кузьмолово

В населенном пункте ввели режим повышенной готовности из-за возможности загрязнения радиацией
© Донат Сорокин/ТАСС, архив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Ситуация на территории Кузьмоловского городского поселения во Всеволожском районе Ленинградской области не опасна для жителей. Во вторник утром в населенном пункте ввели режим повышенной готовности из-за возможности загрязнения радиацией на Радиационном комплексе. Решение является техническим. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Решение о введении режима повышенной готовности в Кузьмолово является техническим. Ситуация не представляет опасности для жителей поселения. В ходе приватизации имущества, ранее принадлежащего ФГУП "РНЦ " Прикладная химия", склад с материалами производства с радиоактивным следом не был включен в перечень объектов приватизации", - говорится в сообщении.

Власти ввели режим повышенной готовности для того, чтобы поставить перед Росимуществом вопрос об определении специального пользователя объекта.

Вице-губернатор региона по безопасности Михаил Ильин сообщал, что на территории не был превышен радиационный фон, объект не представляет угрозы населению. Местных жителей будут ежедневно оповещать о ситуации.

Ранее ТАСС сообщал, что зона контроля включает территорию Радиационного комплекса и прилегающую территорию в радиусе 1 км. В случае необходимости специалисты будут круглосуточно там дежурить. На территории введели постоянный контроль и отбор проб, задействовали датчики мониторинга радиационной обстановки в Кузьмолово.

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