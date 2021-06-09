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"Известия": россиянам запретят выгуливать животных, находясь в нетрезвом виде

Также запрет предлагается распространить и на детей до 14 лет
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Кабмин поддержал законопроект Совета Федерации, по которому гражданам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и детям до 14 лет запрещается выгуливать домашних животных. Инициативу планируют изучить в Госдуме, сообщают "Известия" со ссылкой на заключение сенаторов.

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В документе есть предложение о праве регионов на установление новых требований к содержанию питомцев. Предлагается регламентировать длину поводка, а также регулировать количество домашних животных, которые могут содержаться в одной квартире.

Правительство уже предложило продумать финансирование дополнительных полномочий. Авторы законопроекта утверждают, что дополнительных расходов инициатива не потребует.

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