"Известия": россияне смогут оформить автоматическое получение соцвыплат на госуслугах

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Россияне смогут оформить получение ряда социальных выплат без подачи заявлений, дав соответствующее согласие на портале госуслуг и указав актуальные банковские реквизиты. Об этом сообщает в среду газета " Известия " со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.

В министерстве сообщили изданию, что отдельных заявлений подавать не придется, а для получения выплат нужно всего лишь указать актуальные банковские реквизиты. Нововведение коснется мер господдержки, связанных с рождением ребенка, достижением пенсионного возраста и т. д. Выплаты нуждающимся категориям граждан будут начисляться по заявлению, но предоставлять дополнительные справки не потребуется, уточняют "Известия".

В материале издания отмечено, что функция появится в рамках внедрения принципов социального казначейства, о которых президент РФ Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию в апреле. Глава государства тогда поручил с 2022 года предоставить гражданам возможность оформлять социальные выплаты на портале госуслуг.