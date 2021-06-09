{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Известия": россияне смогут оформить автоматическое получение соцвыплат на госуслугах

По данным издания, для этого необходимо будет дать соответствующее согласие на портале и указать актуальные банковские реквизиты
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Россияне смогут оформить получение ряда социальных выплат без подачи заявлений, дав соответствующее согласие на портале госуслуг и указав актуальные банковские реквизиты. Об этом сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минтруда РФ.

На эту тему
"Социальное казначейство" как вызов и новые возможности
"Социальное казначейство" как вызов и новые возможности

В министерстве сообщили изданию, что отдельных заявлений подавать не придется, а для получения выплат нужно всего лишь указать актуальные банковские реквизиты. Нововведение коснется мер господдержки, связанных с рождением ребенка, достижением пенсионного возраста и т. д. Выплаты нуждающимся категориям граждан будут начисляться по заявлению, но предоставлять дополнительные справки не потребуется, уточняют "Известия".

В материале издания отмечено, что функция появится в рамках внедрения принципов социального казначейства, о которых президент РФ Владимир Путин говорил в послании Федеральному собранию в апреле. Глава государства тогда поручил с 2022 года предоставить гражданам возможность оформлять социальные выплаты на портале госуслуг.

Теги
Россия
Монету и марки нумизмата и филателиста Вайцмана продали на аукционе Sotheby's за $32 млн
Речь идет о золотой монете "Двойной орел" 1933 года выпуска, комплекте из четырех марок почтовой службы США 1918 года "Перевернутые Дженни" с уникальной опечаткой и марке, выпущенной на территории нынешней Гайаны в середине XIX века
Читать полностью