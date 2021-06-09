Эксперт: рост заболеваемости ковидом связан с нежеланием прививаться и потерей иммунитета

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Потеря иммунитета у переболевших COVID-19 в первую и вторую волну коронавируса, несоблюдение правил профилактики, нежелание сделать прививку повлияли на рост заболеваемости, который наблюдается в России. Такое мнение выразил ТАСС в среду главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

В среду федеральный оперативный штаб по борьбе с новым заболеванием сообщил, что в России за сутки выявили 10 407 случаев заражения, что стало максимумом с 7 марта.

"Майские праздники никаким образом не должны были влиять на рост заболеваемости. На рост заболеваемости влияет сознательность граждан, потеря иммунитета после первой и второй волн, потому что люди заболевают повторно, нежелание граждан вакцинироваться, защищать себя от вируса. На заболеваемость влияет то, что вирус мутирует, и к нам в страну приходят новые измененные виды", - сказал он.

Тимаков подчеркнул, что стабилизация эпидемического процесса не наблюдается. По его словам, третья волна заболеваемости началась еще с середины апреля. "Цифры заболеваемости, которые мы видим, не достоверны. Не достоверны, потому что никто не хочет сидеть на изоляции, все тянут до последнего, чтобы обратиться к врачам. Когда обращаются, анализы уже не информативны, вирус не выявляется в активной форме, а когда <...> переболевшие с антителами в статистику заболевших уже не попадают, потому что статистика ведется по ПЦР-диагностике и госпитализациям", - заявил он.

Кроме того, Тимаков указал на увеличение числа летальных исходов, связанных с COVID-19. "Осенью их было порядка 500-600, а сейчас - порядка 400 летальных исходов, но при этом осенью была заболеваемость в три раза выше, чем сейчас, то есть у нас летальность выросла в 2,5 раза", - заключил он.