Норвегия разрешила использование вакцины Janssen с 15 июня в добровольном порядке

ХЕЛЬСИНКИ, 9 июня. /ТАСС/. Власти Норвегии разрешили жителям страны по желанию прививаться от коронавируса препаратом Janssen американской компании Johnson & Johnson. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции глава норвежского Минздрава Бент Хёйе.

"Вакцина будет использована ограниченно за пределами вакцинационной программы страны. <...> С 15 июня можно забронировать время для оценки [возможности применения вакцины] у врача", - указал он.

Всего на складах в Норвегии в настоящее время находится более 200 тыс. доз вакцины Janssen. Несмотря на решение кабмина, директорат здравоохранения рекомендует гражданам придерживаться вакцинационной программы страны.

В мае норвежские власти приняли решение, что вакцина британско-шведской компании AstraZeneca против COVID-19 не будет использоваться в программе вакцинации населения Норвегии от коронавируса. Тогда было заявлено, что в отношении вакцины от Johnson & Johnson будет принято отдельное решение. Правительство хотело, чтобы эта вакцина была на складе на случай крупной вспышки коронавируса.

Норвегия не начинала использовать вакцину Janssen, которая была одобрена в ЕС и королевстве 11 марта. Решение было обосновано тем, что возможные побочные эффекты - образование тромбов - требуют дальнейшего изучения. Использование вакцины AstraZeneca было приостановлено в Норвегии в тот же день, 11 марта, после сообщений об образовании тромбов и нарушениях свертываемости крови у вакцинированных людей. Согласно опубликованной 9 июня статистике, в королевстве 90% получивших в качестве первого компонента вакцины препарат от AstraZeneca предпочли в качестве второй дозы препараты на основе мРНК - вакцину Comirnaty, являющуюся совместной разработкой американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, и Moderna разработки одноименной американской компании.

К настоящему моменту обе дозы вакцины в стране получили около 1,2 млн человек.