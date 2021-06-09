В Совфеде не считают оправданным снижение скорости до 30 км/ч в крупных городах

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Снижение скорости на улицах с 60 км/ч до 30 км/ч не является оправданным для крупных городов, тем более для Москвы, учитывая большие расстояния, которые приходится преодолевать водителям. Такое мнение высказал в среду ТАСС заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, который курирует вопросы транспорта и дорожной сети.

"Снижение скоростного порога в городах до 30 км/ч правомерно лишь для небольших городов, но там, как правило, такие ограничения уже существуют. Что же касается крупных городов, тем более столицы, то это ограничение вряд ли оправдано, если учесть расстояния, которые приходится преодолевать, например, из спальных районов Москвы до центра, не говоря о необходимости пересечения города, когда расстояние может составлять 50 и даже больше километров", - подчеркнул сенатор.

При этом Васильев отметил, что на отдельных улицах города данные ограничения следует вводить, так как "на отдельных узких улочках скорость выше 30 км/ч чревата серьезными последствиями".

Начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин ранее подчеркнул ТАСС, что госавтоинспекция России поддерживает инициативу о снижении скорости на улицах городов с 60 км/ч до 30 км/ч, но делать это надо индивидуально и обоснованно для каждой улицы. Ранее столичная ГИБДД поддержала введение ограничения скорости в 30 км/ч на некоторых улицах города. Такая инициатива прозвучала на шестой глобальной неделе безопасности дорожного движения ООН, где обсуждалось снижение скорости до 30 км/ч на улицах городов.