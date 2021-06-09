Латвия присоединилась к европейской системе COVID-сертификатов

"Латвия успешно присоединилась к европейскому цифровому COVID-сертификату, который в дальнейшем обеспечит обмен со странами-членами ЕС информацией, содержащейся в цифровых сертификатах", - указывает ведомство.

"Обмен данными даст жителям Латвии возможность использовать свои цифровые сертификаты при поездках в другие государства ЕС. Сертификат является доказательством того, что человек был вакцинирован, у него был лабораторный тест COVID-19 или он переболел коронавирусом, и эту информацию можно проверить в другой стране ЕС с помощью сканирования QR-кода. В то же время присоединение к системе единого в ЕС сертификата позволяет проверять сертификаты граждан ЕС, въезжающих в Латвию", - отмечает служба.

Ведомство также подчеркивает, что Латвия стала одной из первых стран-участниц ЕС, присоединившихся к системе единого сертификата. В настоящее время к этой системе также присоединились Болгария, Хорватия, Чехия, Дания, Германия, Греция, Литва, Польша и Испания.

Первый случай заражения коронавирусом в Латвии был зафиксирован 2 марта 2020 года. В стране выявили 135 388 инфицированных, 2 428 человек умерли, на лечении находятся 339 пациентов. Вакцинация в республике началась 28 декабря прошлого года, с тех пор одну дозу препарата получили 539 414 человек (28,6% населения Латвии), две - 344 456 (18,25%). Решением правительства с 9 ноября прошлого года и до 6 апреля этого года в республике действовал режим чрезвычайного положения, предусматривавший ряд строгих ограничительных мер.

Ранее в среду депутаты Европарламента проголосовали за принятие резолюции, в которой оговариваются условия применения зеленого сертификата, призванного облегчить передвижение по странам Евросоюза во время пандемии коронавируса. Документ, в частности, призывает власти стран ЕС сделать новый сертификат бесплатным для всех. Он может выдаваться как в бумажной, так и в цифровой форме, при этом должен быть совместимым с системами внутри Евросоюза, а также, "по возможности", обладать совместимостью на глобальном уровне. Сертификаты, полученные в одной стране ЕС, должны приниматься на территории всех остальных стран содружества, отмечается в документе.