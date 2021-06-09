Почти 93% российских военнослужащих и членов их семей прошли вакцинацию от коронавируса

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Вакцинацию от коронавируса прошли почти 93% российских военнослужащих и членов их семей, заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Мы завершили вакцинацию практически на 93%, включая не только военнослужащих, но и их родственников", - сказал Шойгу на пленарном заседании Общественного совета при Минобороны.

Это, по его словам, позволило военному ведомству не допустить критических показателей по заболеваемости и по летальности. Он пояснил, что, в частности, вакцинированы военнослужащие всех элементов стратегических ядерных сил - как наземная, так и авиационная составляющие и подводный флот, а также все подразделения спецназначения.

В целом, по словам министра, все мероприятия Минобороны проходят с соблюдением мер профилактики коронавируса.

"В рамках оказания помощи населению специалистами военно-строительного комплекса за девять месяцев в 23 регионах построено 30 многофункциональных медицинских центров. Они оснащены самым современным оборудованием", - добавил министр.