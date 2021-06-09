Псковский губернатор предупредил о риске сохранения масочного режима до осени 2022 года

ПСКОВ, 9 июня. /ТАСС/. Жители Псковской области из-за низких темпов вакцинации от коронавируса смогут выйти из масочного режима лишь к осени 2022 года, сообщил в среду губернатор Михаил Ведерников в кулуарах молодежного патриотического форума "Мы помним!". По его оценке, сейчас темпы вакцинации в регионе в три раза ниже необходимых.

"Надо, чтобы все вакцинировались. Если такими темпами, как сейчас, маски мы сможем снять только осенью 2022 года. Нам нужно в три раза сейчас увеличить количество вакцинируемых. Тогда к осени уже достигнем коллективного иммунитета. А осенью будет новая волна, это абсолютно точно", - сказал Ведерников, отвечая на вопрос представителей поисковых движений о существующих ограничениях в регионе на фоне пандемии коронавируса.

Первым компонентом вакцин от коронавируса привились примерно 62,2 тыс. жителей Псковской области, что составляет около 16% от плана. По данным властей, почти 55% всех вакцинированных от коронавируса жителей Псковской области - люди старше 60 лет. В регионе каждый третий житель является пенсионером: зарегистрировано 210 тыс. пожилых людей.

По данным регионального оперативного штаба по борьбе с инфекцией, общее число зафиксированных случаев заражения коронавирусом составляет 38 181, 32 790 человек выздоровели, 423 пациента умерли. В регионе действует запрет на проведение корпоративов. При этом разрешена работа театров и филармоний при условии 70-процентной наполняемости залов. Карантин по коронавирусу власти региона продлили до конца июня.