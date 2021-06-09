В Зимбабве доставили первую партию вакцины "Спутник V"

ПРЕТОРИЯ, 9 июня. /ТАСС/. Первая партия российской вакцины "Спутник V" прибыла в среду в Зимбабве. Об этом ТАСС сообщил представитель посольства РФ в Республике Зимбабве.

"Приобретение и доставка вакцины профинансированы крупнейшей в мире алмазодобывающей компанией "Алроса", - отметил дипломат. - Поставка осуществлена в рамках оказываемого Российской Федерацией содействия Зимбабве в борьбе с пандемией коронавируса".

В аэропорт Хараре для встречи российской вакцины прибыли члены зимбабвийского правительства, представители Минздрава и МИД. На 11 июня запланирована торжественная церемония передачи зимбабвийским властям первой партии "Спутника V", в которой примет участие президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва.

Власти Зимбабве 9 марта одобрили российскую вакцину "Спутник V" для экстренного использования при вакцинации населения страны от коронавируса. Министр информации, СМИ и телекоммуникаций Зимбабве Моника Мутсвангва заявила, что последующие партии "Спутника V" будут закупаться через национальный фонд, находящийся под управлением министерства финансов и экономического планирования.

Общенациональная вакцинация от коронавируса началась в Зимбабве 18 февраля. В стране наряду со "Спутником V" к использованию одобрены китайские вакцины компаний Sinopharm и Sinovac Biotech, а также индийское средство Covaxin. К текущему дню в Зимбабве сделано 1,07 млн прививок от COVID-19. Полный цикл вакцинации прошли 385 тыс. человек или 2,6% населения страны.