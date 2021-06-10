Росздравнадзор не фиксирует значительного числа нежелательных реакций от вакцин от ковида

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Специалисты Росздравнадзора не регистрируют значительного количества побочных нежелательных реакций от применения вакцин против коронавируса, заявила в четверг глава ведомства Алла Самойлова.

"На сегодняшний день мы не регистрируем значительного количества побочных нежелательных реакций от применения вакцины. Конечно же, это свидетельствует о том, что вакцины наши, которые сегодня зарегистрированы в РФ, безопасны и могут рекомендоваться для прививки наших пациентов", - сказала она на XXIII Всероссийской конференции "Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий" - "Фарммедобращение-2021".