Глава Росприроднадзора считает, что мелкий бытовой пластик нужно запретить

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова считает, что мелкий пластик необходимо запретить, так как его невозможно собрать и утилизировать. Об этом она написала в четверг в своем Instagram .

"Разумеется, человек не может отказаться от пластика полностью - на нем завязаны почти все промышленные цепочки. Однако мелкий бытовой пластик нужно запрещать. Его невозможно собрать и утилизировать. <...>. Не говоря уже о том, что на полигоне отсортировать мелкие пластиковые части невозможно, даже если очень постараться. Никакое оборудование не поможет", - отметила Радионова, добавив, что мелкий пластик не разлагается в природе.

Глава ведомства подчеркнула необходимость обязать производителей пластика перерабатывать старые изделия, поощрять переработку вторсырья, а также усложнять производство нового пластика.

В конце мая вице-премьер РФ Виктория Абрамченко сообщила, что правительство намерено на законодательном уровне запретить использование цветного пластика, пластиковых трубочек, посуды и ватных палочек. Кроме того, по ее словам, планируется вовлекать в оборот до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности. В результате объем захоронений к 2030 году сократится вдвое, рассчитывает вице-премьер.