В Москве почти 660 тыс. человек старше 60 лет вакцинировались от COVID-19

"На данный момент прививку от COVID-19 в Москве сделали почти 660 тыс. человек из возрастной группы старше 60 лет. Люди пожилого возраста наиболее подвержены заражению коронавирусной инфекцией, склонны к более тяжелому течению заболевания и осложнениям. Поэтому врачи рекомендуют не затягивать с решением и как можно скорее воспользоваться наиболее эффективным способом защиты: сделать прививку", - сказали в пресс-службе.

Там напомнили, что возраст и сопутствующие хронические заболевания сказываются на течении COVID-19 и повышают риск серьезных осложнений. Самым надежным способом защиты от заражения вирусом является вакцинация, добавили в департаменте здравоохранения. В Москве вакцинация горожан старше 60 лет от COVID-19 стартовала в конце прошлого года. Для того чтобы снизить риски, врачи рекомендуют привиться в приоритетном порядке всем людям старшего поколения, особенно с хроническими заболеваниями.

Среди почти 660 тыс. человек старше 60 лет, которые прошли вакцинацию, серьезных негативных реакций после прививки выявлено не было. "Обеспечить вакцинами самую главную группу риска - пожилых людей - является первостепенной задачей правительства Москвы. Но не менее важно с помощью вакцинации создать в городе коллективный иммунитет. С этой целью в Москве открыты пункты бесплатной вакцинации для всех желающих старше 18 лет. Без предварительной записи вакцинироваться можно во всех павильонах "Здоровая Москва" и крупных торговых центрах", - пояснили в пресс-службе.

Необходимым запасом доз вакцины обеспечены также 100 пунктов на базе городских поликлиник. Записаться в медицинское учреждение на прививку можно несколькими способами: на портале mos.ru, через приложения "ЕМИАС.Инфо", "Моя Москва", "Госуслуги Москвы" или позвонив в пункт вакцинации.

Миллион призов

Для пожилых москвичей, сделавших прививку от COVID-19 в любом пункте вакцинации, продолжает действовать программа поощрения "Миллион призов #ПобедимCOVIDВместе". Все москвичи старше 60 лет после вакцинации получают подарочную карту на 1 тыс. баллов (рублей) или электронный сертификат с таким же номиналом.

Бонусы можно использовать для покупки товаров или оплаты услуг в магазинах, аптеках, ресторанах и кафе партнеров акции. В программе приняли участие уже более 155 тыс. человек.