Адвокаты Facebook и Telegram не пришли в суд на заседания о штрафах за запрещенный контент

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Представители Facebook и Telegram не пришли в мировой суд Таганского района Москвы, где в четверг были рассмотрены протоколы Роскомнадзора, выписанные этим соцсетям за публикацию запрещенной информации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Таганского районного суда.

"Представители Facebook и Telegram не явились в судебное заседание, хотя были надлежащим образом уведомлены о его проведении. Поэтому решения по протоколам Роскомнадзора были вынесены в их отсутствие", - сказали в пресс-службе.

В четверг 422-й мировой участок Таганского района признал виновным Facebook по четырем протоколам, составленным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ ("Отказ удалить владельцем сайта или информационного ресурса информацию в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ"), и оштрафовал его на общую сумму 17 млн рублей. Также был оштрафован Telegram на общую сумму 10 млн рублей по четырем протоколам Роскомнадзора, составленным по тем же статьям. В конце мая тот же мировой участок уже оштрафовал Facebook на 26 млн рублей за аналогичные правонарушения, Telegram - на 5 млн рублей.

В начале апреля суд оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей по трем административным протоколам по этой же статье, на 2,6 млн рублей был оштрафован сервис TikTok. Аналогичные протоколы ведомство также составило в отношении Google.

По данным Роскомнадзора, в соцсетях с призывами к участию в незаконных акциях выявлено в январе и феврале более 2,5 тыс. материалов. Данное нарушение влечет штраф для юридических лиц в размере от 800 тыс. до 4 млн рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа будет увеличена до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.