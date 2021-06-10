Reuters: ЕС собирается разрешить привитым свободные поездки по своей территории с 1 июля

БРЮССЕЛЬ, 10 июня. /ТАСС/. Постоянные представители 27 стран Евросоюза, по всей вероятности, в пятницу утвердят предложение Европейской комиссии о том, что граждане, прошедшие полную вакцинацию в течение 14 дней, могут свободно совершать поездки в пределах блока. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов. Кроме того, как ожидается, власти Евросоюза пополнят список безопасных для посещения регионов сообщества.

Как ранее объявляло руководство ЕС, система сертификатов вакцинации в ЕС будет поэтапно запущена с середины июня, что позволит постепенно возобновить свободу перемещения в Евросоюзе. Ожидается, что система пропусков должна в полном объеме заработать к 1 июля, когда в большинстве стран Евросоюза начинается сезон отпусков.

Эти сертификаты будут содержать следующие группы данных: о том, проводилась ли вакцинация, когда и каким препаратом, когда обладатель документа проходил последний ПЦР-тест, переносил ли он ранее COVID-19. Действие пропусков ограничат по времени, но конкретные сроки не называются. Документ должен снимать для его обладателя большинство санитарных барьеров при поездках внутри ЕС, однако подробно детали его применения пока не озвучены.

Ранее в четверг директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сообщил, что только 30% жителей Европы получили первую дозу вакцины от нового коронавируса, 17% иммунизированы полностью. Европейское региональное бюро ВОЗ призвало проявлять осторожность в связи с увеличением числа общественных собраний, большей мобильностью населения, а также крупными фестивалями и спортивными турнирами, которые состоятся в ближайшие дни и недели.