Передвижные прививочные пункты запустят в Вологде и Череповце

ВОЛОГДА, 10 июня. /ТАСС/. Передвижные прививочные пункты для иммунизации населения от коронавирусной инфекции начнут работать в Вологде и Череповце с 17 июня. Привиться можно и на рабочем месте, пригласив прививочную бригаду из территориальной поликлиники, говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы правительства Вологодской области.

В понедельник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщал о резком увеличении числа пациентов монопрофильных госпиталей - до 347 человек за 10 дней. Загруженность моногоспиталей увеличилась за этот период с 40% до 66%, все больше среди госпитализированных молодых людей.

"Прививочные пункты начнут работать со следующего четверга (с 17 июня), в дневное и вечернее время и будут передвигаться по микрорайонам. Актуальное расписание работы будет размещаться на сайте Департамента здравоохранения, администрации Вологды и мэрии Череповца со следующей недели. Призываю вологжан вакцинироваться, это обезопасит вас и ваших родственников", - привела пресс-служба слова первого заместителя губернатора области Антона Кольцова.

По его словам, большинство тех, на сегодня привит от коронавируса, - это граждане старше 65 лет. Они более ответственно подходят к своему здоровью. Между тем, все больше молодых людей попадают на койки моногоспиталей и также умирают от осложнений коронавирусной инфекции. Вчера в Череповецком моногоспитале от болезни умер 31-летний мужчина. "Благодаря сезонной прививочной кампании смертность от гриппа в регионе составляет не более 0,2%. Коронавирусная инфекция в настоящее время становится причиной смерти каждого сорокового пациента с подтвержденным диагнозом - это 2,5%, в 10-15 раз выше, чем от гриппа. Поэтому вакцинация сегодня - это вопрос безопасности", - сказал Кольцов.

Помимо этого, мобильные прививочные пункты работают в торговых центрах Вологды и Череповца, ими воспользовались почти 3 800 вологжан. Проводится иммунизация в 123 стационарных пунктах в поликлиниках городов и районов. Вакцинироваться можно и на рабочем месте, пригласив прививочную бригаду из территориальной поликлиники. На сегодня первым компонентом вакцины привился 125 931 человек, завершили вакцинацию 97 817 человек.

На 10 июня в регионе подтверждено 46 554 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 49 случаев. Выздоровели 43 362 человека, в том числе 42 - за минувшие сутки, умерли 1 118 человек.