Школьники сдадут ЕГЭ по истории и физике 11 июня

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Единые государственные экзамены (ЕГЭ) по истории и физике пройдут 11 июня, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

"На участие в ЕГЭ по истории заявились более 118 тыс. человек, из них почти 103 тыс. выпускников текущего года. ЕГЭ по физике намерены сдавать более 147 тыс. участников, из них почти 135 тыс. - выпускники текущего года", - говорится в сообщении.

Для проведения ЕГЭ 11 июня планируется задействовать 4 233 пункта проведения экзаменов, из них 527 пунктов расположены в труднодоступных отдаленных местностях, 123 - на дому, семь - в медицинских учреждениях, 17 - при специальных учреждениях закрытого типа.

Отмечается, что все пункты сдачи оснащены системами видеонаблюдения, при организации экзаменов будут соблюдены рекомендованные Роспотребнадзором антиковидные меры. Кроме того, все пункты проведения ЕГЭ и прилегающие к ним территории будут охранять сотрудники МВД и Росгвардии.

ЕГЭ по истории состоит из двух частей, включающих в себя 25 заданий, на выполнение отводится три часа 55 минут. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по истории, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 32. Работа по физике состоит из двух частей, содержащих 32 задания, на выполнение отводится также три часа 55 минут. Установленный минимальный балл - 36. Свои результаты участники экзаменов по истории и физике получат не позднее 28 июня.

Основной период ЕГЭ в 2021 году проходит с 31 мая по 2 июля, для участия в экзаменах основного периода зарегистрированы более 724 тыс. человек.