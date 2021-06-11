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На железнодорожном вокзале Екатеринбурга открылся пункт вакцинации от коронавируса

В нем будут ставить прививки первым и вторым компонентом препарата "Спутник V"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Жители Екатеринбурга смогут сделать прививку от COVID-19 в пункте вакцинации на железнодорожном вокзале. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

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"Вакцинация проводится первым и вторым компонентом препарата "Спутник V". При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Пункт "РЖД-Медицины" расположен в главном здании железнодорожного вокзала", - говорится в сообщении.

Клиники "РЖД-Медицины" подключились к бесплатной добровольной вакцинации населения в феврале этого года. "Летом пассажиропоток на Свердловской железной дороге закономерно увеличивается: жители области чаще ездят на приусадебные участки, путешествуют по региону, направляются в отпуск на море, поэтому пункт вакцинации однозначно будет востребован. Прививка не займет много времени: с учетом врачебного осмотра ее сделают за 15-20 минут", - приводят в сообщении слова главврача "РЖД-Медицины" в Екатеринбурге Сергея Корелина.

По данным оперштаба, общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет более 90 тыс. Общее число выписанных достигло 84 223, число случаев смерти больных - 3 546.

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РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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