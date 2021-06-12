ХАБАРОВСК, 12 июня. /ТАСС/. Празднование Дня России началось на Дальнем Востоке - первые мероприятия прошли в самых восточных регионах страны, на Камчатке и Чукотке. В течение дня во всех крупных городах округа состоятся фестивали национальных культур, спортивные соревнования, концерты и даже обряды по заманиванию рыбы, сообщили ТАСС в правительствах регионов.

"В Анадыре начался большой праздничный концерт "Я люблю тебя, Россия". На главной площади города пройдут церемония вручения паспортов, выступления артистов и творческих коллективов. Также зрители смогут стать участниками поэтического флешмоба", - рассказали в пресс-службе окружного правительства. В чукотском Певеке, самом северном городе России, проходит тематический автопробег с участием машин специального назначения и автомобилистов города.

На Камчатке в День России проходит обрядовый праздник, он посвящен приходу в реки полуострова первых лососей. "Коренные народы Камчатки проводят праздник благодарения Духа Воды и заманивания рыб в реки и моря с давних времен. Официально этот обряд внесен в реестр краевых праздников и ежегодно проводится 12 июня. В субботу на берегу Авачинской бухты в Петропавловске-Камчатском проходит обрядовый праздник "День первой рыбы". Со своими лучшими номерами выступят национальные ансамбли, пройдет конкурс по разделке рыбы, мастер-класс по созданию поделки в этническом стиле, хоровод дружбы и этнодискотека", - уточнили в правительстве региона.

Во Владивостоке праздник отметят парусной регатой и другими спортивными состязаниями. На Сахалине развернется масштабный флешмоб #МыРоссия, в котором примут участие более 1 тыс. человек: жители города выстроятся в огромную карту России. В Хабаровске на центральной набережной Амура для жителей и гостей города работают презентационные площадки всероссийских движений "Юнармия", "Поисковое движение России" и "Волонтеры Победы". Во второй половине дня в городе пройдет "Карагод" - традиционный фестиваль музыки и песни народов, проживающих в регионе.

В Благовещенске в День России состоится турнир по мини-футболу "Содружество", который объединит около ста представителей народов, живущих в Амурской области, - эвенков, азербайджанцев, таджиков, армян, узбеков. "Такие соревнования укрепляют дружественные межнациональные отношения и способствуют развитию футбола в Амурской области, поддержке и развитию спорта национально-культурных объединений", - отметили в областном Минкультуры.

На центральной площади Читы в День России впервые пройдет региональный фестиваль музыкальной культуры и вкуса "Люди и солнце". Организаторами фестиваля стали Ассамблея народов Забайкалья и театр национальных культур "Забайкальские узоры". Здесь же пройдет фестиваль хлеба "Солнечный колобок". На главной площади города активисты также растянут 40-метровый флаг России и раздадут горожанам ленты триколора.