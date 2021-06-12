{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Фан-зона в "Лужниках" продолжит работать с 12 по 20 июня

Площадка рассчитана на 5 тыс. мест, при этом на мероприятие заранее велась регистрация, и организаторы ожидают порядка 3,5 тыс. зрителей, отметил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Фан-зона в "Лужниках" для просмотра матчей чемпионата Европы по футболу будет работать в "длинные выходные" с 12 по 20 июня с соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Об этом сообщил ТАСС в субботу первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, который возглавляет департамент торговли и услуг.

"Новые ограничения не отразятся на работе фанзоны в "Лужниках". Площадка рассчитана на 5 тыс. мест, при этом на мероприятие заранее велась регистрация, и организаторы ожидают порядка 3,5 тыс. зрителей. Плюс на фан-зоне соблюдаются все антивокоронавирусные меры и ограничения, в том числе ношение масок и социальная дистанция", - сказал Немерюк.

Теги
РоссияЕвро-2020
День России
Государственный флаг подняли на Поклонной Горе в Москве в честь Дня России
В церемонии приняли участие Герои Труда
Читать полностью