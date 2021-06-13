Минздрав Индии опроверг данные СМИ о многократном занижении количества смертей от COVID-19

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июня. /ТАСС/. Власти Индии опровергли информацию британского журнала The Economist о том, что число летальных исходов, связанных с коронавирусом, в Индии якобы в пять-семь раз выше, чем официально объявлено. По мнению индийского министерства здравоохранения и благосостояния семьи, данные, опубликованные в журнале на этой неделе, не имеют под собой никаких оснований.

"Это спекулятивная статья, которая не имеет под собой никаких оснований <...>. Необоснованный анализ в указанной статье основан на экстраполяции данных без каких-либо эпидемиологических доказательств", - говорится в заявлении ведомства, размещенном в воскресенье на сайте правительства.

По мнению индийского Минздрава, исследования, которые использовал журнал для оценки смертности в Индии, не обладают валидным инструментарием для определения уровня смертности в какой-либо стране или регионе.

"Правительство Индии прозрачно в своем подходе к управлению данными по COVID. Еще в мае 2020 года, чтобы избежать несоответствия в количестве регистрируемых смертей, Индийский совет по медицинским исследованиям выпустил "Руководство по надлежащей регистрации смертей, связанных с COVID-19, в Индии" - для правильной регистрации всех случаев смерти", - указывается в документе.

Как сообщает в воскресенье Минздрав Индии на официальном сайте, число летальных исходов выросло в стране за последние 24 часа на 3 303 и достигло 370 384. Общее количество инфицированных за время эпидемии выросло за сутки на 80 834 и составило 29 439 989. Индия занимает второе место в мире (после США) по общему числу случаев заражения коронавирусом и третье место по количеству летальных исходов (после США и Бразилии).