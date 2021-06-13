В России за семь дней выявили на 30% больше заболевших COVID-19, чем неделю назад

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Число выявленных за семь дней в России случаев заражения коронавирусом примерно на 30% превысило показатели прошлой недели и стало максимальным с февраля, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

С 7 по 13 июня штаб сообщил о 82 250 заразившихся, тогда как с 31 мая по 6 июня - только о 62 995 (рост на 30,6%). Больше заболевших за неделю в стране выявляли еще зимой, с 15 по 21 февраля.

Выздоровели за последние семь дней 64 889 человека, что стало максимумом с начала апреля. Неделю назад сообщалось о 58 576 вылечившихся.

Резкий рост заболеваемости пока не отражается на смертности: на этой неделе штаб зарегистрировал 2 643 летальных исхода из-за новой инфекции - немного больше, чем на предыдущей, но меньше, чем за неделю до этого. Показатель летальности при этом увеличился с 2,41% до 2,43%.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые продолжают лечение в данный момент, растет вторую неделю подряд. Если в прошлое воскресенье оно было равно 266 204, то в это - уже 280 922 (максимум с 30 марта).

Серьезнее всего складывается ситуация в Москве, где за семь дней число активных случаев увеличилось на 18,7%, до 120 072 - максимального уровня с 25 января. В столице за неделю выявили 36 710 заболевших (рост на 77,8%), тогда как выздоровели, по информации штаба, только 17 392 человека.